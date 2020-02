Sauerei Illegale Müllablagerung kostet den Steuerzahler viel Geld

Ein besonders dreister Fall ist diese illegale Entsorgung von Altkleidern und anderem Abfall an der B 12 nahe der Raststelle Seibersdorf. Foto: privat

Immer wieder laden Unbekannte ihren Müll an Raststellen neben der Bundesstraße B 12 ab oder werfen Abfall einfach aus dem Autofenster. Ein besonders dreister Fall war kürzlich an der B 12 nahe der Raststelle Seibersdorf zu sehen: Dort wurden Tüten voller Altkleider einfach am Straßenrand entsorgt.