Landkreis Mühldorf Sperrmülltour findet Ende Januar statt

Anmeldefrist für die nächste Sperrmüllabholung geht bis 8. Januar

Landkreis. Die nächste Abholtour für Sperrmüll findet vom 27. bis 29. Januar 2021 statt. Anmeldeschluss für diese Tour ist Freitag, 8. Januar 2021. Angefordert werden kann die Sperrmüllabholung mit dem Sperrmüllscheck. Dieser muss bis zum Freitag, 8. Januar 2021 im Landratsamt Mühldorf a. Inn, Fachbereich Abfallwirtschaft eingegangen sein, um so noch bei der Tourenplanung des Entsorgers berücksichtigt werden zu können. Ist dies nicht der Fall, wird der Scheck in die nächstfolgende Sammeltour Ende Februar eingeplant. Der genaue Abholtag wird vom Entsorger schriftlich eine Woche vor der Tour mitgeteilt.

Die Sperrmüllabfuhr startet ihre Tour jeweils um 6 Uhr. Der Sperrmüll soll am Vorabend außerhalb des Grundstücks (nicht in der Garage) am Gehweg oder Straßenrand bereitgestellt werden. Aus Versicherungsgründen darf das Entsorgungsfahrzeug nicht auf privates Gelände fahren.

Der Sperrmüllscheck für 15 Euro kann direkt im Landratsamt sowie in den Gemeinde- und Stadtverwaltungen im Landkreis Mühldorf a. Inn gekauft werden.

Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage kann der Sperrmüllscheck auch telefonisch unter 08631/699-737 oder per E-Mail beantragt werden. Sobald die Gebühr in Höhe von 15 Euro für max. 3 Kubikmetern (z.B. eine Couch, zwei Polstersessel und eine Matratze) auf das Konto 224 bei der Sparkasse Altötting-Mühldorf eingegangen ist, wird der Sperrmüllscheck von uns zugeschickt.

Das Team der Abfallwirtschaft steht für weitergehende Auskünfte gerne telefonisch unter 08631/699-744 oder per Email an abfallwirtschaft@lra-mue.de zur Verfügung. Alle Informationen zum Thema Sperrmüll gibt’s auch im Internet unter www.lra-mue.de/abfallwirtschaft.