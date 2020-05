Jetzt aber schnell Anmeldung für Sperrmülltour bis 8. Mai

Nächste Sperrmüllabholung steht vor der Tür: Anmeldefrist 08. Mai

Landkreis. Die nächste Abholtour für Sperrmüll findet vom 27. bis 29. Mai 2020 statt. Anmeldeschluss für diese Tour ist Freitag, 8. Mai 2020. Angefordert werden kann die Sperrmüllabholung nur telefonisch oder schriftlich. Aufgrund der aktuellen Lage verkauft das Landratsamt keine Sperrmüllschecks. Die Bezahlung findet ausschließlich unbar per Vorauskasse statt.

Die Anmeldung und Zahlung muss bis zum bis zum 8. Mai 2020 im Fachbereich Abfallwirtschaft eingegangen sein, um so noch bei der Tourenplanung des Entsorgers berücksichtigt werden zu können. Ist dies nicht der Fall, wird der Scheck in die nächstfolgende Sammeltour Ende Juni 2020 eingeplant. Der genaue Abholtag wird vom Entsorger schriftlich eine Woche vor der Tour mitgeteilt.

Bereits verkaufte Sperrmüllschecks müssen bis zum angegebenen Datum dem Fachbereich Abfallwirtschaft vorliegen.

Die Sperrmüllabfuhr startet ihre Tour jeweils um 6 Uhr. Der Sperrmüll sollte am Vorabend außerhalb des Grundstücks (nicht in der Garage) am Gehweg oder Straßenrand bereitgelegt werden. Aus Versicherungsgründen darf das Entsorgungsfahrzeug nicht auf privates Gelände fahren.