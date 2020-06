Neuigkeiten für Wasserratten Gretlmühle startet am Samstag in die Badesaison

„Ab in die Fluten“ heißt es ab Samstag wieder in der Gretlmühle. Foto: Stadt Landshut

Am kommenden Samstag, 27. Juni, kann nach intensiven Vorarbeiten das beliebte Badegelände in der Gretlmühle offiziell in Betrieb gehen. Im Zuge der Corona-Pandemie sind auch dort allerdings umfangreiche Regelungen zu beachten.