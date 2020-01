Richard Babel EnBW gibt Windkraftprojekt in Pfettrach endgültig auf

Windstille: Die Module des insgesamt rund 200 Meter hohen Windrades liegen derzeit im Wald bei Pfettrach. Sie sollen demnächst abgeholt werden. Foto: Grießer (Foto: Tobias Grießer)

Sieg für die Windkraftgegner in Pfettrach. Der Energieversorger „Energie Baden-Württemberg“ (EnBW) gibt seine Pläne, eine Windkraftanlage in einem Waldstück bei Pfettrach zu bauen, überraschend doch auf. Das teilte der Energieversorger am Montag in einer Pressemitteilung mit.