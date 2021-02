Warnung Aktuelle Hochwassersituation im Landkreis Kelheim

Der Hochwassernachrichtendienst des Wasserwirtschaftsamtes Landshut hat am Donnerstag, 4. Februar, für den Landkreis Kelheim eine Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen veröffentlicht.

Landkreis Kelheim. Aufgrund der gefallenen Niederschläge steigen die Wasserstände an den Gewässern aktuell noch an. Der Pegel Kelheim/Donau hat am Donnerstagfrüh die Meldestufe 1 überschritten und wird voraussichtlich im weiteren Tagesverlauf die Meldestufe 2 erreichen. Der HW-Scheitel wird derzeit am Freitag im Bereich der MS2 erwartet. Am Pegel Neustadt/Donau ist der Meldebeginn (450 Zentimeter) weiterhin überschritten. An der Abens steigen die Wasserstände derzeit (7.30 Uhr) am Pegel Siegenburg und Aunkofen leicht an.

Diese Warnung wird aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse oder Vorhersagen vorliegen. Die aktuellen Pegelstände können jederzeit eingesehen werden im Internet unter www.hnd.bayern.de oder in der Live-Webcam der Donau unter www.landkreis-kelheim.de.