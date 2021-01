Forstliches Gutachten Die Waldverjüngung sichert den Zukunftswald!

In diesem Jahr ist es wieder so weit. Nach 2018 wird wieder ein forstliches Gutachten erstellt. Viele kennen das forstliche Gutachten auch als Verbissgutachten.

Landkreis Kelheim. Die Federführung für die Bearbeitung des Gutachtens liegt bei der Bayerischen Forstverwaltung. Dazu sind die staatlichen Försterinnen und Förster einige Wochen in den Wäldern Bayerns unterwegs, um dessen Zustand zu ermitteln. „Mit Hilfe des forstlichen Gutachtens möchten wir klären, ob sich die Anzahl der Wildtiere negativ auf das Wachstum des Waldes auswirkt“, erklärt der Leiter des Forstamtes Abensberg Dr. Joachim Hamberger.

„Wildtiere, wie etwa Rehe, fressen gerne die Knospen junger Waldbäumchen, wie etwa der Buche oder der Tanne. Das dürfen sie auch und ist in Maßen kein Problem für den Wald. Sind allerdings zu viele Wildtiere im Wald, dann fressen diese so viel, dass kaum junge Bäume im Wald nachwachsen können. Das führt dann dazu, dass wir nur mit großem Aufwand neue bunt gemischte, an den Klimawandel angepasste Wälder heranziehen können“, erläutert Hamberger weiter.

Damit ist das forstliche Gutachten ein wichtiges Werkzeug für den Waldumbau, aber auch für die Jagd in den Wäldern Bayerns. Die Ergebnisse des forstlichen Gutachtens werden von den Jagdbehörden bei der Erstellung der Abschusspläne für das Rehwild entsprechend berücksichtigt. „In den letzten Jahren konnte sich die Jägerschaft bei der Datenaufnahme im Wald den Försterinnen und Förstern anschließen. Diese Teilnahme ist uns sehr wichtig, denn es schafft Offenheit und Transparenz. Die Transparenz wiederum ist das Fundament für die Anerkennung und Umsetzung des forstlichen Gutachtens“, sagt Joachim Hamberger. „Derzeit sieht es so aus, dass aufgrund von Corona nur je ein Vertreter der Jägerschaft und ein Vertreter der Grundstückseigentümer bei den Aufnahmen im Wald mitgehen können“, erläutert Hamberger weiter.

Als Einführung zum forstlichen Gutachten findet am Freitag, 5. Februar, um 19 Uhr, eine Auftaktveranstaltung des Forstamtes Abensberg statt. Aufgrund der Coronakrise wird diese erstmals online stattfinden. Dazu wird auf der Internetseite des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Abensberg ein Link veröffentlicht. Dieser Link ist auf der Startseite unter der Rubrik Meldungen zu finden. Mit diesem Link können sich alle Interessierte in die Auftaktveranstaltung einwählen. „Zu der digitalen Auftaktveranstaltung sind alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie alle Jägerinnen und Jäger herzlich eingeladen. Durch die Online-Auftaktveranstaltung haben dieses Mal auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit daran teilzunehmen. Auch sie sind herzlich eingeladen“, so das Angebot von Joachim Hamberger. In der Auftaktveranstaltung wird das forstliche Gutachten vorgestellt. Es gibt Informationen zur Umsetzung vor Ort. Auch zahlreiche Neuerungen werden erörtert.