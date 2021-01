Umwelt Kinderstuben für Eulen und Fledermäuse

Alte Kopfweide mit einer Höhle nach dem Pflegeschnitt. Foto: VöF, Andreas Frahsek

Die Gehölzarbeiten an den Hängen im Donautalprojekt-Gebiet zwischen Neustadt und Weltenburg sind weitgehend abgeschlossen. Die Niedrigwasser in Donau und Kels ermöglichen zusammen mit dem Frost nun auch gezielte Pflegemaßnahmen in den Niederungen.