Landkreis Kelheim Artenreichtum auf den Hängen des Donautalprojekts

Entbuschung am Weinberg in Stausacker. Foto: VöF/Andreas Frahsek

Seit Anfang November herrscht Betriebsamkeit an einigen Hängen im Donautal zwischen Neustadt und Weltenburg. Im Zuge des Donautalprojekts richtet der Landschaftspflegeverband Kelheim VöF e.V. in diesem Herbst und Winter den Fokus auf Wiesen, Weiden und kleine Felder, auf denen sich im Laufe der Zeit von den Rändern aus Hecken und Gebüsche in die Fläche ausgebreitet haben.