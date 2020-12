Müllabfuhr Die Kommunale Abfallwirtschaft hat Tipps für den Winter

Am Dienstag, 1. Dezember war der meteorologische Winteranfang und gleichzeitig freuten sich die meisten Menschen auch auf den ersten Schnee im Landkreis Kelheim. Neben der Freude auf den Schnee, die Schneeballschlacht und den ersten Schneemann, können jedoch für die Kommunale Abfallwirtschaft und die Entsorgungsunternehmen auch Probleme entstehen.

Landkreis Kelheim. Die Kälte lässt Abfälle in den Mülltonnen festfrieren oder die Müllfahrzeuge können die Grundstücke mangels Winterdienst noch nicht sofort anfahren. Allerdings wird hier von den Entsorgungsunternehmen, im Fall der Fälle, ein späterer erneuter Anfahrtsversuch unternommen.

Damit die Abfälle nicht in der Tonne festfrieren und darin verbleiben, empfiehlt die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises folgende vorbeugende Maßnahmen:

Nach der Leerung sollte der Boden der Tonne mit saugfähigem Material wie zum Beispiel verschmutztes Papier, Kartonagen oder Hygienepapier ausgelegt werden.

In die Biotonne sollte man in dieser Jahreszeit möglichst nur trockenes Material geben und anfallendes feuchtes Material vorher in Papier einwickeln.

Das gleiche gilt für die Restmülltonne. Feuchten Müll nie ohne Umhüllung in die Tonne geben, lieber vorab zu anderem Restmüll in den Abfallsack. Wenn möglich, nur trockene Abfälle lose einwerfen.

Nasses Laub und feuchte Gartenabfälle, die in der kalten Jahreszeit das Festfrieren des Tonneninhaltes beschleunigen, sollten besser kompostiert oder zu einem der Wertstoffhöfe gebracht werden.

Grundsätzlich gilt: Je trockener der Abfall, desto weniger kann sich der Abfall in der Tonne festsetzen. Sollte der Tonneninhalt trotzdem einfrieren, müssen Sie den Inhalt vor der Abholung selbst lockern (zum Beispiel mit einem Spaten).

Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Mülltonnen für die Mitarbeiter der Müllabfuhr auch zugänglich und vom Schnee befreit sind.