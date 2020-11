Veterinäramt Kelheim Geflügelpest in Deutschland – Sicherheitsmaßnahmen für Geflügel auch in Kelheim

Foto: 123rf.com

In Deutschland sind seit dem 30. Oktober mehrere H5-Fälle der hochpathogenen Geflügelpest bei Wildvögeln nahezu zeitgleich an der Nord- und Ostseeküste sowie in Hamburg aufgetreten. Das Friedrich-Löffler-Institut, Riems (FLI) hat hierzu am 5. November eine Risikoeinschätzung veröffentlicht und rät den Geflügelhaltern zu vermehrter Vorsicht.