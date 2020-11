Pandemie Absage der Zwischenfruchtfeldtage in Jauchshofen und am Klostergut Weltenburg/Buchhof

Foto: 123rf.com

Die geplanten Zwischenfruchtfeldtage des Amtes für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Abensberg am Dienstag, 10. November, um 13 Uhr, Betrieb Steiger in Jauchshofen, sowie am Mittwoch, 11. November, um 10 Uhr, Klostergut Weltenburg Buchhof, können wegen der aktuellen Corona-Situation leider nicht stattfinden.