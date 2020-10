Nach jahrzehntelangem Betrieb ist die Verfüllkapazität der Bauschuttdeponie Asbach/Rohr nun vollständig erreicht und kann geschlossen werden. Ein geregelter Betrieb der Deponie und des integrierten Wertstoffhofes konnte aufgrund von Personalengpässen bereits seit mehreren Monaten nicht mehr gewährleistet werden.

Landkreis Kelheim. Nun wird die Feinplanie für die im nächsten Jahr durchzuführende Rekultivierung veranlasst. Die Bürgerinnen und Bürger haben weiterhin die Möglichkeit ihre Abfälle in den nahe gelegenen Wertstoffhof in Rohr in Niederbayern zu bringen.

Als Ausgleich wird zudem der Wertstoffhof in Rohr in Niederbayern ab 2021 in den Monaten von April bis einschließlich Oktober auch am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geöffnet sein.