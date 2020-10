Rundwanderung Auf dem Keltenwall zum Donaudurchbruch

Am Sonntag, 18. Oktober, um 13.30 Uhr, lädt der Landschaftspflegeverband Kelheim VöF e.V. und der Naturpark Altmühltal unter der Leitung von Förster Peter Faltermeier, Natur- und Landschaftsführer, zu einer circa dreistündigen Rundwanderung im Naturschutzgebiet „Weltenburger Enge“ ein.

Landkreis Kelheim. Die Tour führt durch den herbstlichen Buchen- und Eichenwald des Hienheimer Forstes, vorbei an urzeitlichen Erzschürfgruben und weiter auf dem Keltenwall bis zur Donau. Durch das Naturwaldreservat „Donauhänge“ gelangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Treffpunkt ist in Kelheim am Forstbetrieb in der Hienheimer Straße 14. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder 3 Euro, Familien 10 Euro. Eine Anmeldung bis Freitag, 16. Oktober, unter der Telefonnummer 09441/ 9341 ist zwingend erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird darum gebeten, auf festes Schuhwerk zu achten und Mund-Nasen-Schutz nicht zu vergessen.