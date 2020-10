Umwelt Müllsammelaktion am 10. Oktober – „Kelheim räumt auf – alle machen mit“

Im vergangenen Jahr fischte die Kelheimer Feuerwehrtauchgruppe am Alten Hafen ein mit Algen und Muscheln verziertes Fahrrad aus dem Wasser. Foto: Steinberger

Am Samstag, 10. Oktober, findet auch in diesem Jahr wieder die Müllsammelaktion statt. Unter dem Motto „Kelheim räumt auf – alle machen mit“ können sich alle Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen.