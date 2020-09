„Ramadama“ an der Donau Die Stadt Kelheim organisiert „Großputz“ in der Stadt und im Naturschutzgebiet „Weltenburger Enge“

Im Naturschutzgebiet „Weltenburger Enge“ wird alles mitgenommen, was in der Natur nichts zu suchen hat. Foto: Franziska Jäger/VöF

Eine Stadt räumt auf. Leider findet sich neben dem Unrat an Straßen, Plätzen und Gewässern in Kelheim auch immer wieder Unrat in dem einzigen, mit dem Europadiplom ausgezeichneten Naturschutzgebiet Bayerns. Nur gemeinsam schaffen wir es, den Müll auch in der „Weltenburger Enge“ zu beseitigen! Angelehnt an das Zitat von Goethe „Man sieht nur, was man weiß“ gilt im Naturschutz: „Nur das was man kennt, das schützt man auch…!“