Roggenuntersaat im Hopfen Beispielhafte gemeinsame Erosionsschutzmaßnahme von Marktgemeinde und Hopfenbauern

Roggeneinsaat im Hopfengarten. Foto: Felix Schmitt

194 Dezitonnen Roggensaatgut haben die Hopfenbauern rund um Siegenburg im Herbst 2019 auf circa 350 Hektar ausgesät – nicht auf den normalen Äckern, sondern in den Hopfengärten. Auf 90 Prozent der Siegenburger Hopfenanbaufläche wurde eine spezielle Form des Erosionsschutzes betrieben: nämlich Untersaat mit Roggen. Und – der Aufwand hat sich gelohnt, so die Meinung der Landwirte beim Bilanzgespräch in Niederumelsdorf.