Naturschutzgebiet Von Eiben, Mönchen und feindlichen Brüdern – mit der Gebietsbetreuerin unterwegs

Die grün schillernde Donau mit den hellen Kalkfelsen und das sich langsam färbende Laub – diesen Dreiklang „Wasser, Wald und Felsen“ kann man in der Weltenburger Enge bestaunen. Foto: Franziska Jäger/VöF

„Unterwegs im Donaudurchbruch“ – so lautet das Motto der naturkundlich-kulturhistorischen Wanderung „Von Eiben, Mönchen und feindlichen Brüdern“. Vielfältige Wälder, herrliche Ausblicke, Fantasie anregende Felsbastionen, sagenumwobene Orte! All dies gibt es in der „Weltenburger Enge“ zu entdecken, dem einzigen mit dem Europadiplom ausgezeichneten Naturschutzgebiet Bayerns.