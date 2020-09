Online-Tickets am Wochenende Der Tierpark Hellabrunn öffnet unter der Woche die Tierparkassen wieder

Ab Dienstag, 8. September, haben Hellabrunns Kassen wieder für den regulären Kartenverkauf geöffnet. Der Ticketverkauf vor Ort findet jedoch nur von Montag bis Freitag und bis zum Erreichen der täglich maximalen Besucherzahl statt. An Wochenenden, in den Ferien und an Feiertagen gilt weiterhin ausschließlich: Eintritt für alle Besucher nur mit einem mindestens am Vortag gebuchten Online-Ticket über München Ticket.

München. Freudige Nachrichten für spontane Besucher: Die Kassen des Münchner Tierparks dürfen nun unter der Woche wieder regulär in Betrieb genommen werden. Seit der Wiedereröffnung war nur das Abscannen der vorab gebuchten Online-Tickets möglich. Ab dem 8. September können jetzt wieder von Montag bis Freitag Tageskarten vor Ort verkauft sowie Jahreskarten neu ausgestellt oder verlängert werden. Auch Jahreskarteninhaber sowie alle zum kostenfreien Eintritt berechtigten Personen benötigen wochentags kein sogenanntes Null-Euro-Ticket mehr. Sie müssen am Tag des Besuchs lediglich den entsprechenden Nachweis ihres kostenfreien Eintritts im Original mit sich führen. „An Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien ist der Kassiervorgang vor Ort von behördlicher Seite jedoch auch weiterhin nicht gestattet. Denn es gilt, an frequenzstarken Tagen Menschenansammlungen an den beengten Kassen-Vorplätzen unbedingt zu vermeiden“, erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban.

Seit dem 6. August beträgt die maximale Besucherhöchstzahl nunmehr 8.740 Besucher am Tag. Die Ticketsituation hat sich dadurch ausgesprochen entspannt. „Unsere Erfahrung der letzten Jahre hat zudem gezeigt, dass diese Besucherzahl nach den Sommerferien unter der Woche ohnehin nicht mehr erreicht wird. Kurzentschlossene Besucher können sich getrost von Montag bis Freitag an der Tierparkkasse ein Ticket kaufen. Wir bitten unsere Besucher, nach Möglichkeit bargeldlos zu bezahlen. Sollte das tagesaktuelle Besucherkontingent wider Erwarten doch ausgeschöpft werden, kommunizieren wir das umgehend auf dem Live-Ticker unserer Website“, so der Tierparkdirektor. „Selbstverständlich können auch weiterhin für jeden Tag mindestens am Vortag Online-Tickets über München Ticket gebucht werden.“

Zur exakten elektronischen Erfassung der im Tierpark befindlichen Personen und zur Sicherstellung eines effizienten Kassiervorgangs mit Einbahnregelung werden keine Familientageskarten und Vorverkaufskarten verkauft. Ebenso wenig erfolgt derzeit eine Anrechnung von Tageskarten auf neuausgestellte Jahreskarten. Die Besucher werden gebeten, unbedingt die ausgeschilderte Kasseneinteilung zu beachten. Für einen Besuch in Hellabrunn gelten derzeit noch immer Besucherbeschränkungen und Sonderregeln. Alle aktuellen Informationen zu einem Tierparkbesuch sowie zur Buchung von Online-Tickets unter www.hellabrunn.de.