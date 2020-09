Spuren der Vergangenheit „DenkMal im Wald“ – eine naturkundlich-archäologische Entdeckungswanderung im Wald

Der frühherbstliche Wald verbirgt viele Geschichten, Geheimnisse und kleine Besonderheiten. Auf der Wandertour treffen die Teilnehmer auf Relikte längst vergangener Zeiten: Denkmäler aus der Bronze- und Eisenzeit, sowie Römisches und Mittelalterliches gilt es noch zu entdecken. Aber auch der Mensch heute hinterlässt im Wald seine Spuren.

Ortsmarke. Was kann man aus ihnen lesen? Welche Geschichte(n) erzählen sie? Und welche Auswirkungen hat und hatte der Mensch mit seinem Tun auf die vielfältige Waldgesellschaft? All das kann auf der vom Archäologischen Museum der Stadt Kelheim, dem Archäologiepark Altmühltal (APA) und dem Landschaftspflegeverband Kelheim VöF veranstalteten Wanderung am Freitag, 11. September, unter der Leitung von Dr. Bernd Sorcan, Archäologe, erkundet werden. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Parkplatz des Waldfriedhofs in Kelheim und der Preis beläuft sich auf drei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder ab sechs Jahre. Bitte bis 10. September unter der Telefonnummer 09441/ 10492 anmelden, auf festes Schuhwerk achten und Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen!