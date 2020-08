Zuschüsse Anlegen von Streuobstwiesen und Hecken wird gefördert – Frist für Pflanzungen endet am 28. August 2020

Duftende Blüten im Frühling und leckeres Obst im Sommer: Wer Interesse an einer Neuanpflanzung von Streuobst und Hecken hat, kann mit tatkräftiger Unterstützung rechnen. Anfragen sollten noch bis spätestens Ende August beim Landschaftspflegeverband VöF eingehen.

Landkreis Kelheim. Streuobstwiesen, Hecken und Feldgehölze sind seit jeher charakteristische Merkmale der bäuerlichen Kulturlandschaft. Sie bereichern die Feldfluren und gliedern auf angenehme Weise die Landschaft. Für eine Vielzahl von Vogel-, Käfer- und Schmetterlingsarten stellen sie Nahrungs-, Nist- und Rastplätze dar. Sie bilden darüber hinaus als verbindende Strukturen wichtige „Straßen“ für Wanderbewegungen vieler Tier- und auch Pflanzenarten. Aus all diesen Gründen wirbt der Landschaftspflegeverband Kelheim VöF auch in diesem Jahr wieder dafür, unsere Landschaft mit diesen traditionellen Bestandteilen weiter zu bereichern. Nicht nur Tiere und Pflanzen profitieren: Die Grundstückseigentümer, die in den letzten Jahren über den VöF Streuobstwiesen anlegt haben, können jetzt schon ihr eigenes leckeres Obst ernten.

Bei dem Projekt „Gemeinsam Lebensräume schaffen“ soll vor allem die Pflanzung von Hecken, Feldgehölzen und Streuobstwiesen gefördert werden. Das Projekt richtet sich sowohl an Landwirte und Privatpersonen, aber auch Kirchen oder Gemeinden sowie Schulen und Vereine sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Seit dem Beginn der Pflanzungen wurden im Landkreis mittlerweile annähernd 50 ha Streuobstwiesen angelegt. Die Heckenpflanzungen summieren sich auf mehr als 17 Kilometern Gesamtlänge.

Gefördert werden die Anlage von Streuobstwiesen, Hecken und Feldgehölzen in der Feldflur. Hierbei trägt der Landschaftspflegeverband VöF zwischen 80 und 90 Prozent der anfallenden Gesamtkosten und übernimmt alle erforderlichen Schritte und Formalitäten von der Planung bis zur „schlüsselfertigen“ Pflanzung.

Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich für die diesjährigen Herbstpflanzungen beim Landschaftspflegeverband Kelheim VöF noch bis spätestens Freitag, 28. August 2020 unter der Telefonnummer 09441/ 207-7325 oder per Mail an info@voef.de.