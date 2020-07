VöF lädt ein Die Seele baumeln lassen ... – ein etwas anderer Abendspaziergang

Bei einem sommerlichen Abendspaziergang entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Natur auf eine andere Art und Weise und lassen ihre „Seelen baumeln“ … Das Rascheln der Blätter im Abendwind, das Plätschern der Donau, knirschende Flusskiesel unter unseren Füßen. Wir lernen von der Natur, wie sie sich jeden Abend zur Ruhe bettet. Vielleicht beschert uns der Meteoritenschwarm der Perseiden ein Sternschnuppenfeuerwerk …

Landkreis Kelheim. Die entspannte Abendveranstaltung des Landschaftspflegeverbandes Kelheim VöF e.V. findet am Mittwoch, 12. August, um 19.30 Uhr, unter der Leitung von Franziska Jäger, Gebietsbetreuerin Weltenburger Enge statt. Treffpunkt zu dem circa dreistündigen gemütlichen Spaziergang ist in Kelheim an der Infoplattform an der Donau-Schiffsanlegestelle.

Eine Anmeldung ist erforderlich bis 11. August unter der Telefonnummer 09441/ 2077324, die Teilnehmerzahl begrenzt. Es wird gebeten, auf festes Schuhwerk zu achten, Brotzeit, Sitzkissen und Taschenlampe mitzubringen und Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen!