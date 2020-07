Landkreis Kelheim Mit der Gebietsbetreuerin unterwegs vom romantischen Altmühltal zur schönen blauen Donau

Wandern Sie am Samstag, 8. August, um 9 Uhr, mit der Gebietsbetreuerin Franziska Jäger durch eine einzigartige Natur- und Kulturlandschaft mit spektakulären Ausblicken, verborgenen Naturschönheiten und kulturellen Höhepunkten!

Landkreis Kelheim. Entlang des circa 13 Kilometer langen Rundwanderweges erleben Sie bei der Veranstaltung des Landschaftspflegeverbandes Kelheim VöF e.V. das romantische Altmühltal, bewundern die Bauwerke der einstigen Siedler sowie den Keltenwall, tauchen ein in das einzige, mit dem Europadiplom ausgezeichnete Naturschutzgebiet in Bayern, die ,Weltenburger Enge‘ und gelangen entlang bizarrer Felsformationen direkt an der Donau wieder zurück zur Wittelsbacher-Stadt Kelheim.

Die Betreuung ökologisch sensibler Gebiete ist ein wichtiger Baustein zur nachhaltigen Entwicklung der Umwelt in Bayern und damit zur Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie geworden. Die Gebietsbetreuer sind wichtige Ansprechpartner „vor Ort“, die auf regionaler Ebene mit der Vermittlung von umweltrelevantem Wissen zur Wertschätzung ökologisch besonders bedeutsamer Gebiete beitragen. Neben ihren Tätigkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung wirken Gebietsbetreuer auch bei der Erfassung und Überwachung der seltenen Tier- und Pflanzenarten des jeweiligen Gebietes mit. Darüber hinaus sind sie wichtige Informationsmultiplikatoren, die den Bürgern die Ziele von NATURA 2000, der Vernetzung der Schutzgebiete Europas, und damit die überregionalen Zusammenhänge der Natur näher bringen sollen.

Auf Grund der hervorragenden Arbeit der Gebietsbetreuer konnte die Zahl der betreuten Gebiete auf 56 ausgeweitet werden. Zudem sind zwei Biberberater in Nord- und Südbayern tätig. Die erforderlichen Mittel werden vom Bayerischen Naturschutzfonds und von den Trägern vor Ort aufgebracht. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.gebietsbetreuer.bayern. Der Landschaftspflegeverband VöF ist der Träger der Gebietsbetreuerstelle „Naturschutzgebiet Weltenburger Enge, Unteres Altmühl- und Donautal im Landkreis Kelheim“. Die Aufgabe der Gebietsbetreuung hat seit Mitte November 2008 Franziska Jäger, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung und M.Sc. Forst- und Holzwissenschaften übernommen.

Am Samstag, 8. August, von 9 bis circa 15 Uhr, erhalten Interessierte auf der circa sechsstündigen gemütlichen Wanderung „Mit der Gebietsbetreuerin unterwegs vom romantischen Altmühltal zur schönen blauen Donau“ neben der Geschichte zu den Naturschutzgebieten „Hirschberg und Altmühlleiten“ sowie der „Weltenburger Enge“ auch Informationen zur beeindruckenden Tier- und Pflanzenwelt, beispielsweise zu Deutschlands höchster Eibe. Außerdem werden von der Gebietsbetreuerin aktuelle Informationen zur Wanderfalken- und zur Uhubrut vermittelt. Treffpunkt ist die Infoplattform an der Schiffsanlegestelle Donau in Kelheim. Die Anmeldung ist bis zum 6. August unter der Telefonnummer 09441/ 2077324 zwingend erforderlich. Es wird gebeten, auf festes Schuhwerk achten und Brotzeit/Getränke sowie Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen.