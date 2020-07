Klimaschutz Die Stadt Kelheim steigt auf Ökostrom um

Die Stadt Kelheim stellt den Stromverbrauch ihrer Abnahmestellen zum 1. August 2020 auf Ökostrom aus Wasserkraft um. Sie kommt damit ihren Klimaschutzzielen ein bedeutendes Stück näher. Partner beim Ökostrombezug sind die Stadtwerke Kelheim.

Kelheim. Der Bezug von Ökostrom, ausschließlich aus Anlagen erneuerbarer Energien, gehört zu den klimaschutzpolitisch wirkungsvollsten Maßnahmen und reduziert die Treibhausgas-Emissionen erheblich. In einem europaweiten Verfahren hat die Stadt Kelheim die Beschaffung von Ökostrom bis Ende 2023 ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielten die Stadtwerke Kelheim.

„Wir freuen uns sehr, unsere Region bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzziele zu unterstützen“, so Sabine Melbig, Geschäftsführerin der Stadtwerke. Für Bürgermeister Christian Schweiger ist das Thema Klimaschutz ebenfalls selbstverständlich. „Wir müssen die klimarelevanten Auswirkungen in all unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit sind wichtige Themen des Klimaschutzkonzeptes unserer Stadt.“

Im Bezugszeitraum werden rund 6.200 MWh Ökostrom an die Abnahmestellen geliefert. Bei der Erzeugung der Strommenge werden zudem bis zu 2.610 Tonnen weniger CO2 freigesetzt als bei einer Stromerzeugung durch Energiequellen, wie sie im durchschnittlichen Strommix Deutschlands enthalten sind. Die Ökostrom-Herkunftsnachweise stammen entsprechend der Ausschreibungskriterien aus nachhaltigen Anlagen, die die gesetzlich vorgesehenen Umweltstandards erfüllen.

Beim Bezug von Ökostrom sind die Stadtwerke Kelheim auch Partner des Landkreises Kelheim und des Zweckverbandes Häfen. Diese stellten ihren Strombezug am 1. Januar 2020 auf qualifizierten Ökostrom um.

Privat- und Geschäftskunden können mit den Stadtwerken Kelheim einen aktiven Part im Klimaschutz einnehmen. Bereits seit einigen Jahren bietet das Unternehmen mit dem ‚Kelheim.NaturStrom‘ ein vollkommen CO2-freies Produkt aus umweltgerechter Erzeugung an. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.stadtwerke-kelheim.de/strom.