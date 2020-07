Gesammelt Über 500 Euro für den Umweltschutz

Foto: Wolfgang Brey/AMA

Schülerinnen und Schüler der Aventinus-Mittelschule in Abensberg unterstützten den Landesbund für Vogelschutz (LBV) bei der alljährlichen Sammelwoch„Umweltschutz“ – dieses Wort wird heute fast schon inflationär gebraucht. Doch allzu oft verbergen sich hinter dieser Begrifflichkeit nur leere Versprechen oder unreflektierte Forderungen, denen im Anschluss keine Taten folgen. Ganz anders an der Aventinus-Mittelschule in Abensberg: Die Schülerinnen und Schüler dort bewiesen wieder einmal ihr großartiges Engagement für die Umwelt bei der LBV-Sammelwoche 2020.