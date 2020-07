Wanderung „Von Eiben, Mönchen und feindlichen Brüdern“ – unterwegs im Naturschutzgebiet Weltenburger Enge

Unterwegs im Donaudurchbruch – einfach mal den Tag genießen! Vielfältige Wälder, herrliche Ausblicke, Fantasie anregende Felsbastionen, sagenumwobene Orte. All dies gibt es bei der naturkundlich-kulturhistorischen Wanderung „Von Eiben, Mönchen und feindlichen Brüdern“ in der Weltenburger Enge zu entdecken, dem einzigen mit dem Europadiplom ausgezeichneten Naturschutzgebiet Bayerns.

Kelheim. Im Februar 2020 wurde die Donau im Bereich der Weltenburger Enge mit den angrenzenden Felsbereichen und Hangwäldern zum ersten Nationalen Naturmonument in Bayern ernannt. Am Samstag, 25. Juli, bietet der Landschaftspflegeverband Kelheim VöF von 10 bis circa 13 Uhr unter der Leitung von Franziska Jäger, Gebietsbetreuerin Weltenburger Enge, eine naturkundlich–kulturhistorische Wanderung entlang der „Donauroute“ an.

Der Streifzug durch das Schutzgebiet beginnt in der Wittelsbacher Stadt Kelheim, geht entlang der Donau über das Kloster Trauntal, besser bekannt unter dem Namen „Einsiedelei Klösterl“ und weiter bis zum Kloster Weltenburg. Treffpunkt ist die Infoplattform an der Schiffsanlegestelle Donau in Kelheim.

Für das Übersetzen mit der Zille am Kloster Weltenburg müssen zusätzlich 1,50 Euro bereitgehalten werden. Die Preise für die Rücktour nach Kelheim mit dem Schiff betragen für Erwachsene 7,50 Euro und für Kinder ab 6 Jahren 6 Euro. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 23. Juli, ist unter der Telefonnummer 09441/ 2077324 zwingend erforderlich. Es wird gebeten, auf festes Schuhwerk zu achten und Getränke sowie Mund-Nasen-Schutz nicht zu vergessen.