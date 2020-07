Anmeldung erforderlich „Über bunte Bauernäcker …“ – Rundgang im Rahmen des „Natürlich Bayern“-Projektes

Am Sonntag, 19. Juli, um 14 Uhr, findet unter der Leitung von Veronika Stiglmaier, Landschaftspflegeverband Kelheim VöF e.V. ein gemütlicher, circa zweistündiger Rundgang um Weltenburg statt.

Landkreis Kelheim. Dass Äcker landwirtschaftlich genutzt werden ist jedem klar – aber wussten sie, dass manche Äcker naturschutzfachlich besonders wertvoll sind? Sie beherbergen nämlich seltene und bedrohte Pflanzenarten, die wiederum als Nahrungsgrundlage für Insekten wichtig sind. Auf der Wanderung auf dem Galget-Rundweg um Weltenburg gibt es solch einen Acker zu besichtigen. Außerdem erfahren die Gäste etwas über den Ackerbau und die Landschaft rund um Weltenburg.

Die Führung findet im Rahmen unseres „Natürlich Bayern“-Projektes statt, bei dem artenarme Wiesen und Äcker wieder in artenreiche Lebensräume für Insekten umgewandelt werden. Der Treffpunkt ist in der Ortschaft Weltenburg an der Kirche. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich bis Donnerstag, 16. Juli, unter der Telefonnummer 09441/ 2077324. Bitte auf festes Schuhwerk achten und Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen!