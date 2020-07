Anmeldung erforderlich Wasser-Leben in der Becherlupe –ein Beitrag zur Aktion „Botschafter der Artenvielfalt“

Foto: Franziska Jäger/VöF

Nicht nur an Land kann man Pflanzen und Tiere untersuchen und dabei besser kennenlernen. In der „Forscherstation“ bekommt man auch einen Einblick in die Welt der Tiere und Pflanzen unter Wasser und ihre Anpassungen an diesen speziellen Lebensraum.