Dringlichkeitsantrag Freistaat soll Kommunen bei der Instandsetzung von Trink- und Abwasseranlagen unterstützen

Wie die Kelheimer Landtagsabgeordnete Petra Högl (CSU) informiert, sollen die Kommunen bei der Instandsetzung von teils jahrzehntealten Trink- und Abwasseranlagen in Bayerns Gemeinden weiterhin durch den Freistaat unterstützt werden.

Landkreis Kelheim. „In einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag mit dem Koalitionspartner Freie Wähler wird sich die CSU-Landtagsfraktion in der Plenarsitzung am Donnerstag, 9. Juli, dafür einsetzen, dass die Härtefallförderung nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) um vier Jahre verlängert und gleichzeitig optimiert wird“, berichtet Högl.

Dabei werden die Auszahlungen der Zuwendungen haushaltsabhängig auf eine Million Euro je Gemeinde und Jahr gedeckelt. Insgesamt können bis zu drei Millionen Euro für Projekte bei Verbundleitungen und Anlagensanierungen beantragt werden. Die Härtefallschwellen für die Förderung bleiben unverändert, jedoch werden künftig nur Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohner unterstützt, um die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bestmöglich in ländlichen und in strukturschwachen Gebieten zu verteilen. Für Högl ist eine hervorragende Trinkwasserqualität maßgeblich für die Lebensqualität der Menschen in Bayern. „Um unsere Bürger vor unzumutbaren Kosten bei der Sanierung bestehender Leitungssysteme zu schützen, fördert der Freistaat die dafür zuständigen Gemeinden seit Anfang 2016 in besonderen Härtefällen. Durch die sogenannte RZWas-Härtefallförderung konnten bislang fast 15 Prozent der bayerischen Kommunen und Verbände bei der Sanierung von Trink- und Abwasseranlagen gefördert und bei der Schaffung leistungsfähiger Verbundstrukturen unterstützt werden“, führt die Kelheimer Abgeordnete weiter aus. Die ursprünglich bis Ende 2021 befristete Förderrichtlinie werde nun auf Initiative der Regierungsfraktionen um mindestens weitere vier Jahre fortgeführt und ausgebaut. „Wir wollen, dass der Erlass von neuen Förderbescheiden zügig fortgesetzt werden kann. Nur so können wir unseren Gemeinden die nötige Planungssicherheit für die Instandsetzung von Leitungen und Abwasserkanälen geben und die Bürger von hohen Kostenbeteiligungen entlasten“, betont Högl.