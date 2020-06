Natur Staatsforsten führen Baumsicherungsarbeiten an der Klosterthalstraße in Kelheim durch

Der Forstbetrieb Kelheim wird in der kommenden Woche Baumsicherungsarbeiten entlang der Klosterthalstraße in Kelheim durchführen.

Kelheim. Durch die Trockenheit der vergangenen Wochen sind etliche Buchen, Eschen, Eichen und Ulmen teilweise abgestorben und könnten zur Gefahr für den Besucherverkehr werden. „Wir werden die akut gefährlichen Kronenteile von einem Hubsteiger aus zurückschneiden und dadurch die Gefahr von herabfallenden Ästen so weit wie möglich beseitigen“ erklärt Sabine Bichlmaier, Leiterin des Forstbetriebs Kelheim. Sowohl die Stadt Kelheim, als auch das Wasserwirtschaftsamt, auf deren angrenzenden Flächen ebenfalls absterbende Bäume stehen, schließen sich der Maßnahme des Forstbetriebs Kelheim an und beseitigen Gefahrenstellen auf ihren Grundstücken. Zustimmung findet die zwingend notwendige Verkehrssicherungsmaßnahme auch bei der unteren Forstbehörde. Die Beseitigung der Gefahrenquellen soll zeitnah erfolgen, betont Michael Wolf vom AELF Abensberg.

Bei einem Ortstermin überzeugte sich auch Wolfgang Lorenz von der höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Niederbayern von der Notwendigkeit der Maßnahme. „Natürlich ist der Sommer während der Brut und- Aufzuchtzeit kein günstiger Zeitpunkt für diese Arbeit“, so der Naturschutzexperte, andererseits erfordere aber die Gefährdung der Straße und ihrer Nutzer ein schnelles Handeln. Ein Fledermausexperte wird die Bäume vor dem Einsatz noch begutachten, damit die geltenden natur- und artenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten und bei der Arbeit größtmögliche Rücksicht auf die vorhandene Tierwelt genommen werden. Um Störungen und Beeinträchtigungen für die Natur so gering wie möglich zu halten, wurde vereinbart, dass alle Möglichkeiten zur Minimierung ausgeschöpft und die Maßnahmen auf das zwingend erforderliche Maß zur Herstellung der Verkehrssicherheit beschränkt werden.

Nachdem die Klosterthalstraße innerhalb des erst in diesem Jahr ausgewiesenen Nationalen Naturmonuments liegt, haben sich der Forstbetrieb und die Regierung von Niederbayern darüber hinaus ab dem Herbst auf eine enge Abstimmung aller weiteren Sicherungsmaßnahmen innerhalb des Schutzgebiets verständigt. Die Stadt Kelheim hat die Klosterthalstraße ab sofort bis zur Beendigung der Baumsicherungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Der Wanderroute von der Befreiungshalle kommend ist bis zur Zillenanlegestelle gegenüber des Klosters Weltenburg begehbar. Anlieger und Besucher werden um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen gebeten.