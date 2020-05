Natur Waldbesitzer aufgepasst – der Borkenkäfer schwärmt aus

Foto: Rudolf Vornehm

Im Landkreis Kelheim ist in den nächsten Tagen mit dem ersten großen Schwärmflug der Borkenkäfer zu rechnen. Die Förster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF)appellieren deshalb an die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, in den kommenden Wochen gründlich zu kontrollieren, ob ihre Fichtenwälder befallen sind.