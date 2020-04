Landratsamt Kelheim Grüngutannahme auf Wertstoffhöfen und Erweiterung der Sperrmüllabholung

Um die Verbreitung des Coronavirus im Rahmen der Möglichkeiten zu verhindern und damit die Bürgerinnen und Bürger samt dem Wertstoffhofpersonal zu schützen, hat das Landratsamt Kelheim vor circa zwei Wochen die Wertstoffhöfe und -zentren sowie Bauschuttdeponien bis auf weiteres geschlossen. An dieser trotz der gegebenen Umstände schwer gefallenen Entscheidung muss leider auch weiterhin weitestgehend zur Vermeidung von Menschenansammlungen festgehalten werden.

Landkreis Kelheim. Der Landkreis Kelheim verfügt jedoch über ein funktionierendes und ausgeprägtes Holsystem für alle wesentlichen Abfälle des täglichen Entsorgungsbedarfs (Restmüll, Altpapier, Biomüll, Verpackung durch den gelben Sack und auch für Sperrmüll gegen Anmeldung) und diese wird auch weiterhin gewährleistet sein. Die Zeit Zuhause mit Gartenarbeit zu verbringen ist in dieser schwierigen Zeit sicher eine sinnvolle, gesunde und gute Beschäftigung. Aus diesem Grund wird die Anlieferung von Grüngut (höchstens ein Kubikmeter) ab Samstag, 4. April, an die Wertstoffzentren/-höfen (WSZ Arnhofen, WSZ Haunsbach, Wildenberg und Painten) wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet werden. Auch einige Kommunen schließen sich an und öffnen die Tore, unter anderem der Markt Langquaid, die Stadt Riedenburg, der Markt Rohr in Niederbayern, der Markt Bad Abbach und die Stadt Kelheim.

Es wird jedoch bereits nachdrücklich an jeden Einzelnen appelliert, nach Möglichkeit die Grüngutabfälle (Strauch- und Rasenschnitt) zwischenzulagern, zu kompostieren oder einen Kompost anzulegen, als Mulchmaterial einzusetzen oder anderweitig zu verwerten. Auf den Anlagen können jeweils eine sehr beschränkte Anzahl von Fahrzeugen zeitgleich eingelassen werden, was aller Voraussicht nach zu Staus und längeren Wartezeiten vor den Toren führen wird. Auch wird bereits jetzt vielmals um Verständnisgebeten, dass gegebenenfalls der ein oder andere Anlieferer aus Zeitgründen und je nach Besucheraufkommen gegebenenfalls nicht an die Reihe kommt. Erfahrungsgemäß wird besonders zu Beginn der Tagesöffnungszeiten mit einem großen Andrang und längeren Wartezeiten zu rechnen sein.

Das Landratsamt Kelheim möchte bereits an dieser Stelle dringend auf das Erfordernis der Beachtung folgender Punkte hinweisen: Anlieferer sollten bitte in ihrem Fahrzeug sitzend vor dem Wertstoffzentrum warten, bis sie an der Reihe sind und eingelassen werden können. Anlieferungen sollten entsprechend der übergeordnet geltenden Ausgangsbeschränkung in Bayern alleine, also als Einzelperson erfolgen. Der Mindestabstand von drei Metern zu anderen Anlieferern und zum Werstoffhofpersonal ist zwingend einzuhalten. Um die Kapazitäten nicht zu überlasten und einen möglichst reibungslosen beziehungsweise zügigen Ablauf zu ermöglichen, gilt die Begrenzung auf Grüngut und höchstens einem Kubikmeter je Anlieferung. Die Anlieferung anderer Abfälle ist nicht gestattet und muss zurückgewiesen werden.

Sollten Störungen durch Anlieferungen festgestellt werden, ist das Landratsamt zum Schutz der Bevölkerung und zum Schutz seiner Mitarbeiter zur wiederholten Schließung der Anlagen verpflichtet: „Bitte tragen Sie Ihren Teil dazu bei, damit wir Ihnen neben unserem nach wie vor einwandfrei funktionierenden Holsystem wieder eine weitere Entsorgungsmöglichkeit anbieten können. Vielen herzlichen Dank!“ Jeder Haushalt im Landkreis Kelheim hat einmal im Jahr die Möglichkeit drei Kubikmeter Sperrmüll gegen Anmeldung am Abholungstermin an der Straße bereitzustellen und abholen zu lassen. Dieser Service wird vorerst befristet bis zum 31. Mai um eine weitere Abholung gegen Gebühr in Höhe von pauschal 39 Euro erweitert. Sperrmüll kann man im Internet unter www.landkreis-kelheim.de unter der Rubrik Online-Service bequem von Zuhause anmelden. Bei Fragen sind die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 207 1512 erreichbar.