Andauernd hohe Bodenfeuchte Frist für das Walzverbot wird verschoben

Zum Schutz von Wiesenbrütern verbietet das Bayerische Naturschutzgesetz das Walzen von Wiesen und Weiden nach dem 15. März bis zur ersten Mahd. Um besonderen Nässelagen oder auch regionalen klimatischen Besonderheiten gerecht zu werden, können Ausnahmen von diesem Verbot zugelassen werden. So werden Artenschutz und die Belange der Landwirtschaft praxisgerecht in Einklang gebracht.

Niederbayern. Mit Erlass der Allgemeinverfügung vom 3. März darf in Niederbayern in diesem Jahr insbesondere aufgrund der andauernden hohen Bodenfeuchte Grünland mit Ausnahme der Wiesenbrütergebiete bis einschließlich 1. April gewalzt werden. Dagegen bleibt in sämtlichen niederbayerischen Wiesenbrütergebieten das Walzen zum Schutz von Gelegen bereits nach dem 15. März verboten. Insbesondere Brachvögel und Kiebitze beginnen zu diesem Zeitpunkt mit dem Brüten.

Grundlage für diese Entscheidung sind aktuelle Daten des Deutschen Wetterdienstes sowie fachliche Beurteilungen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und des Bayerischen Landesamts für Umwelt.

Das Walzen von Grünland im Frühjahr dient der Rückverfestigung des Bodens nach dem Winterfrost, der Anregung der Durchwurzelung und zum Einwalzen von Steinen. Der Boden darf hierzu weder zu nass, noch zu trocken sein und die Gräser sollten sich im Stadium des Wiederergrünens befinden.

Die genaue Lage der Wiesenbrütergebiete kann unter folgendem Link ermittelt werden: www.fisnatur.bayern.de. Dazu muss unter dem Thema „Arten- und Biotopschutz“ der Layer „Wiesenbrüterkulisse“ aktiviert werden. Interessierte können sich bei technischen Problemen an die Servicestelle per Mail an fisnatur@lfu.bayern.de wenden. Für Landwirte sind Informationen zu den Wiesenbrütergebieten auch im iBALIS verfügbar.

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung sind unter folgender Adresse abrufbar: www.regierung-niederbayern.de.php