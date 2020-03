AELF Abensberg „Geliebter fremder Planet“ schließt Wintervortragsreihe Biodiversität ab

Die Wintervortragsreihe zur Biodiversität des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Abensberg wurde jetzt zum Abschluss gebracht mit einem Vortrag über die Ästhetik des Besonderen. Etwa 50 Personen kamen, um sich Landschaftsbilder aus aller Herren Länder anzusehen.

Landkreis Kelheim. Stephan Fürnrohr aus Kallmünz ist ein Star unter den Naturfotografen. Er entführte die Besucher in die Sahara, nach Sibirien, nach Grönland und in die Oberpfalz. Ein Anliegen von ihm ist, die Menschen mit der Schönheit der Natur zu berühren, damit sie sich für deren Erhalt einsetzen. „Die Erde ist unser Nest im Universum, wir müssen es bewahren“, ist ein typischer Satz von Fürnrohr. Unterlegt von Musik zeigte er Formen, Farben und Lichtspiele aus der Sahara, die alle gleich in ihren Bann zogen.

Nach Grönland reist der Fotograf seit acht Jahren jährlich. Die Schmelzwasserströme hätten inzwischen gigantische Ausmaße angenommen. Er zeigte riesige Eisberge, aber auch unendlich ästhetische Formen ganz im Kleinen, denn die Schönheiten lassen sich gerade im Detail entdecken, so der Referent. Aus Sibirien, wo alles flach ist und vom Boden aus langweilig wirke, zeigte er Drohnenaufnahmen: Durch die Vogelperspektive werden mäandrierende Flussauen mit ihrer wilden Schönheit erkennbar und Salzseen leuchten in den buntesten Farben. Auch aus der Heimat zeigt er Bilder, zum Beispiel die Ästhetik von Waldrändern oder Flussufern aus der Oberpfalz und Niederbayern. „Ich will die Bilder aus der Umgebung herauspflücken“, ist eines seiner Bekenntnisse.

Seit vielen Jahren erkundet Landschaftsfotograf Stephan Fürnrohr mit seiner Kamera verschiedenste Lebensräume der Erde. Dabei legt er den Schwerpunkt nicht nur auf exotische und abgelegene Orte, sondern überrascht auch mit Bildern aus heimischen Gefilden, die durch neue Perspektiven den Blickwinkel der Betrachter erweitern. Über seine Fotografie sagt Stephan Fürnrohr: „Mein Ziel ist es, Bilder zu machen, die dem Betrachter einen ‚Sense Of Wonder‘ vermitteln. Die Natur auf diesem Planeten ist voller erstaunlicher Gegenden, voller Schönheit, voller einzigartiger Momente. Wenn durch eines meiner Bilder vermittelt wird, dass dies alles kostbar und schützenswert ist, habe ich mehr erreicht, als ich je zu hoffen wagte.“

Dr. Joachim Hamberger, Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg ist mit dem Besuch der Vortragsreihen zufrieden: „Wir hatten insgesamt über 400 Besucher und haben die Menschen ins Gespräch gebracht über Landnutzung und Biodiversität. Das ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Ökologie, vor allem aber zu mehr Miteinander.“