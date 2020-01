Tierisch Der Tierpark Hellbrunn sucht Botschafter für den Artenschutz

Hellabrunn ist derzeit auf der Suche nach Verstärkung für das Team der Artenschutzbotschafter: Ein Ehrenamt, das die Begeisterung für Naturschutz und Artenvielfalt vereint.

MÜNCHEN Menschen für biologische Vielfalt zu begeistern, ist eine wichtige Aufgabe zeitgemäßer Zoos. Hellabrunn kann hier unter anderem auf die Unterstützung ehrenamtlicher Artenschutzbotschafter zählen. Sie kommen mit den Besuchern ins Gespräch und vermitteln spannende Fakten rund um die Themen Arten- und Naturschutz. 86 Freiwillige sind derzeit für den Tierpark im Einsatz. Derzeit läuft die Bewerbungsphase für 2020.

Die Artenschutzbotschafter sind Ansprechpartner für die Besucher bei Sonderveranstaltungen und an den Hellabrunner Info-Mobilen. Diese Informationsstände sollen die Besucher das ganze Jahr über für das höchst brisante Thema des Artensterbens sensibilisieren. „Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur Freude im Umgang mit Menschen und eine Begeisterung für die Tier- und Pflanzenwelt. In einem Vorbereitungsseminar werden die Freiwilligen auf ihre künftige Aufgabe vorbereitet“, so Julia Knoll, Edukations- und Artenschutzmanagerin in Hellabrunn.

„Jeder kann etwas dazu beitragen, die Umwelt für unsere Kinder und Enkel lebenswert zu erhalten. Wir wollen die Hellabrunner Besucher mit den verschiedensten Informationen dabei unterstützen“, so die ehrenamtliche Artenschutzbotschafterin Inés Ellinger. Anregungen, um das eigene Konsumverhalten zu überdenken und Wissenswertes zu einem einzigartigen Lebensraum, bekommen die Besucher beispielsweise am „Info-Mobil Regenwald“ in der Dschungelwelt.

Auf der Internetseite des Tierparks können sich Interessierte tiefergehend über das Ehrenamt des Artenschutzbotschafters informieren, Bewerbungsschluss ist der 2. Februar 2020.