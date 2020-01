Engagement für Biodiversität Landwirtschaft nach dem Volksbegehren – vierter Vortrag im Aventinum

(Foto: Fritz)

Für den vierten Abend der Abensberger Wintervortragsreihe „Biodiversität in Land- und Forstwirtschaft“ am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr sind zwei Personen eingeladen, die verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Biodiversität in der Landwirtschaft aufzeigen.