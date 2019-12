Nachfolger von Johann Knittl Tobias Raab ist neuer Chef im Kehrbezirk Saal an der Donau

Tobias Raab ist ab dem 1. Januar 2020 neuer bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger im Kehrbezirk Saal an der Donau. Die Regierung von Niederbayern hat ihn bis 31. Dezember 2026 als Nachfolger von Johann Knittl bestellt, der in den Ruhestand geht.

SAAL AN DER DONAU Tobias Raab ist für rund 2.400 Gebäude in Teilen der Gemeinde Saal an der Donau, der Stadt Kelheim und des Marktes Bad Abbach zuständig.In Niederbayern gibt es derzeit 167 Kehrbezirke, 16 davon im Landkreis Kelheim.

Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger führen die Feuerstättenschau durch, einschließlich Erstellen des Feuerstättenbescheides, sind zuständig für die Bauabnahme neuer Feuerstätten und Kamine, werden von den Verwaltungsbehörden mit Ersatzvornahmen beauftragt, wenn der Eigentümer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, und führen das Kehrbuch.