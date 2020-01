Aus alt mach neu Reparatur-Café startet in die nächste Runde

(Foto: pm/KEB)

Das seit über drei Jahren bestehende Reparatur-Café, das im vergangenen Jahr den Umweltpreis der Stadt Deggendorf erhalten hat, findet am Donnerstag, 23. Januar, von 17 bis 19 Uhr im Cafe Holler in der Amanstraße 8 in Deggendorf zum dreizehnten Mal statt.