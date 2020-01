Großzügige Spende 600 Euro für die Igelhilfe

160 Igel haben Monika Freimuth und ihr Team von der Igelhilfe Grabenstätt aktuell zu versorgen.

GRABENSTÄTT. Die langjährige Leiterin Elisabeth Hüller hat sich zurückgezogen, steht aber im Hintergrund dem Team weiter mit Rat und Tat zur Seite. Gerade in diesem Winter sei der Aufwand enorm, erklärte Monika Freimuth. Größtes Problem momentan ist, dass die Igel wegen des warmen Wetters keinen Winterschlaf halten und deshalb mühevoll Tag für Tag per Hand gefüttert werden.

Rosi Brenninger hat seit Jahren einen Gebrauchtkleider- und Flohmarkt an der Zirnbergerstraße 15 in Traunstein und spendet den gesamten Erlös regelmäßig an verschiedene Einrichtungen und für soziale Zwecke im Landkreis Traunstein. Der Gebrauchtkleider- und Flohmarkt an der Zirnbergerstraße 15 in Traunstein von Rosi Brenninger findet einmal wöchentlich am Donnerstag (14 bis 16 Uhr) statt. Zudem ist jeden ersten Samstag im Monat (9 bis 12 Uhr) geöffnet. Die Annahme der Waren erfolgt ab sofort ausschließlich zu den Öffnungszeiten des Gebrauchtkleider- und Flohmarkts.