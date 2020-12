Auch nächste Woche Fackelbetrieb bei der OMV Burghausen

Fackelbetrieb wegen Anlagenausfällen in der OMV Raffinerie Burghausen

Burghausen. Am Freitag, 18. Dezember 2020, gegen 17 Uhr, kam es im Bereich der petrochemischen Anlagen und in weiterer Folge im Bereich der Hydrieranlagen zu Anlagenausfällen in der OMV Raffinerie Burghausen. Im Rahmen des Sicherheitskonzepts folgte die sofortige Aktivierung des Fackelsystems mit einer sehr starken Fackelintensität und Geräuschentwicklung in der ersten Phase.

Die Ursache ist noch nicht ermittelt. Behörden, Einsatzkräfte und umliegende Gemeinden wurden umgehend informiert. Die betroffenen Anlagenteile werden derzeit kontrolliert abgefahren. Dies bedingt einen weiteren Fackelbetrieb mittlerer bis hoher Intensität mit Geräuschentwicklung, der in der Nacht deutlich sichtbar ist, innerhalb der nächsten 24 Stunden.

Die OMV entschuldigt sich bei der Bevölkerung für Irritationen und Störungen aufgrund der Fackeltätigkeit. Die Fackel ist Teil der Sicherheitssysteme in der Raffinerie für ein kontrolliertes Abfahren der Anlagen und sorgt für die sichere Verbrennung überschüssiger Gasmengen aus den Anlagen. Es besteht zu keiner Zeit Gefahr für Mensch und Gesundheit.

Im Rahmen der sofort laufenden Ursachenklärung und Behebung der technischen Störung informiert die OMV über den weiteren Verlauf, sobald Fakten vorliegen. Mit Fackeltätigkeit in unterschiedlicher Intensität aufgrund der Wiederinbetriebnahme der Raffinerieanlagen ist im Verlauf der nächsten Woche weiterhin zu rechnen.