Alle Jahre wieder Her mit den alten Christbäumen

Abholung gegen eine kleine Spende und gratis Entsorgungen

LANDKREIS. Auch heuer hat die Abfallberatung wieder Möglichkeiten zusammengestellt, wo im Landkreis ausgediente Christbäume abgegeben werden können und an welchen Orten Sammelaktionen angeboten werden.

Vor der Entsorgung müssen die Bäume vollständig abgeräumt und von sämtlichem Schmuck sowie Lametta befreit werden.

Altötting:Christbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr Altötting am Samstag, 11. Januar. Nur per E-Mail jugend@feuerwehr-altoetting.de oder Telefon, 0151-74203706 angemeldete Bäume werden gegen eine freiwillige Spende an die Jugendfeuerwehr der Stadt Altötting abgeholt.

Kostenlose Abgabemöglichkeit an der Kompostanlage Stadel der Ostermaier GmbH. Vor der Anlage steht ein Container für die Christbäume bereit.

Burghausen:Kostenlos Abgabe von 2. bis 12. Januar kostenlos an einem abgegrenzten Bereich am Multifunktionsplatz an der Berghamer Straße (gegenüber Hotel Bayerische Alm).

Burgkirchen a. d. Alz: Kostenlose Abgabe ab 2. Januar an der Kompostanlage Kompost Burgkirchen OGH, Forsthof 2 – auf einem Hänger vor dem Tor.

Hirten: Mit Grüngutjahreskarte kostenlose Abgabe an der Grüngutannahmestelle am 9. Januar, von 17 bis 19 Uhr und am 11. Januar, von 13 bis 15 Uhr.

Emmerting. Sammelaktion der JU Emmerting am 11. Januar, ab 8 Uhr, gegen eine freiwillige Spende.

Erlbach: Kostenlose Abgabemöglichkeit im Wertstoffhof jeden Samstag im Januar jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Feichten a. d. Alz: Sammelaktion der Jugendfeuerwehr Feichten am 11. Januar, ab 9 Uhr, gegen eine freiwillige Spende. Anmeldung unter 0152-58483042 (Anruf/ SMS/WhatsApp) oder Zetteleinwurf am Feuerwehrhaus.

Garching a. d. Alz: Die Jugendfeuerwehr holt die Christbäume am 11. Januar zwischen 10 und 15 Uhr gegen eine Spende ab.

Haiming: Kostenlose Abgabe der Christbäume am Wertstoffhof zu den bekannten Öffnungszeiten.

Kastl: Sammelaktion der Jugendfeuerwehr am, 4. und 11. Januar, ab 8 Uhr, gegen einen Unkostenbeitrag von 3 Euro je Baum. Im Außenbereich bitte Anmeldung unter Tel. 0160-99192059 oder 0151-44242493.

Kirchweidach: Sammelaktion der FFW Kirchweidach am 11. Januar, ab 9 Uhr, im Gemeindegebiet gegen einen Unkostenbeitrag von 3 Euro je Baum. Anmeldung bis spätestens 9. Januar bei Dorflad´l, Bäckerei Schönstetter und im Rathaus, Zimmer Nr. 1.

Mehring: Sammelaktion der Jugendfeuerwehr am 11. Januar, ab 7 Uhr, gegen eine kleine Spende.

Neuötting: Abholdienst der Jugendfeuerwehr am 11. Januar im Stadtgebiet gegen eine freiwillige Spende. Anmeldung unter Tel. 08671-985995.

Perach: Abgabemöglichkeit im Wertstoffhof an den Samstagen, 11. und 25. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr, 2 Euro je Baum.

Pleiskirchen: Abgabemöglichkeit der Christbäume im Wertstoffhof am 11. Januar und am 8. Februar von 10 bis 12 Uhr.

Reischach: Abholung durch den Gartenbauverein am 11. Januar, ab 13 Uhr nur in den Orten Reischach und Arbing (nicht Außenbereich); 3 Euro je Baum.

Teising: Kostenlose Abgabemöglichkeit im Wertstoffhof samstags von 10 bis 12 Uhr.

Töging a. Inn: Abgabe an der Grüngutsammelstelle, Erhartinger Str. 35 am 11. Januar, von 11 bis 14 Uhr gegen 3 Euro je Baum; mit Grüngutjahreskarte 2019 kostenlos.

Sammelaktion der Wasserwacht Töging am 11. Januar, gegen eine freiwillige Spende. Anmeldung unter Tel. 08631-95047 oder E-Mail christbaum@wasserwacht-toeging.de

Tüßling: Sammelaktion der Freiwilligen Feuerwehr an den Samstagen, 11. und 18. Januar, ab 8 Uhr, gegen 2,50 Euro je Baum.

Unterneukirchen: Am 11. Januar, ab 8 Uhr, Sammelaktion der Jungen Union gegen 2 Euro je Baum.

Winhöring:Christbäume können am Samstag, 11. Januar, von 9 bis 11.30 Uhr, am westlichen Parkplatz des Sportplatzes beim Gartenbauverein kostenlos abgegeben werden.

Rückfragen unter Tel. 08671 502-711 oder -712.