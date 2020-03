Kommunalwahlen in Bayern: Am Sonntag finden im Landkreis Straubing-Bogen und in Straubing Bürgermeisterwahlen, Landratswahlen, Stadtratswahlen, Gemeinderatswahlen und Kreistagswahlen statt. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Danach werden die Stimmen ausgezählt und erste Ergebnisse erwartet.

Die PNP begleitet die Kommunalwahlen im Landkreis Straubing-Bogen und in Straubing mit einem Liveticker. Alle Ergebnisse, Reaktionen und Bilder zu den Kommunalwahlen finden Sie am Wahltag hier: