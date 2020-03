„Rechtsextreme Tendenzen“ Straubinger AfD-OB-Kandidat tritt aus der Partei aus

Der AfD-OB-Kandidat in Straubing, Simon Bucher, ist aus der Partei ausgetreten. Spitzenkandidat der AfD-Liste will der 24jährige Restaurantfachmann allerdings bleiben und das mögliche Stadtratsmandat auch antreten. Als Begründung nannte Bucher im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk (Studio Niederbayern / Oberpfalz) "rechtsextreme Tendenzen einzelner anderer Kandidaten der Stadtratsliste in Straubing".