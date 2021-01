Straubing Tigers Torhüter Mat Robson fällt mit Hüftverletzung kurzzeitig aus

Foto: Straubing Tigers

Torhüter Mat Robson steht den Straubing Tigers für die nächsten sieben bis zehn Tage nicht zur Verfügung. Der Goalie hatte sich Ende der vergangenen Woche im Training eine leichte Verletzung an der Hüfte zugezogen. Eine Untersuchung bei Teamarzt Dr. Markus Vogt hatte in der Folge ergeben, dass auf einen Einsatz des 24-Jährigen in den nächsten Spielen sicherheitshalber verzichtet werden sollte.