Straubing Tigers Fredrik Eriksson kehrt aus familiären Gründen vorübergehend nach Schweden zurück

Fredrik Eriksson, der 37-jährige Defender der Straubing Tigers, tritt zeitnah die Reise in seine schwedische Heimat an und steht der Mannschaft von Headcoach Tom Pokel somit für die in der nächsten Zeit stattfindenden Partien nicht zur Verfügung.