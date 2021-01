„Eiszauber“ ist abgesagt

Ali Bräu und sein Sohn Ferdinand Büchl haben den „Eiszauber“ 2021 abgesagt. Foto: sms

Das Coronavirus hat uns alle immer noch fest im Griff – und das wird wohl noch einige Zeit so bleiben. Die unklare Lage hat nun Ali Bräu dazu veranlasst, den geplanten „Eiszauber“ in Straubing abzusagen – „schweren Herzens“, so Bräu.