Straubing Tigers Live dabei im Eisstadion am Pulverturm – „Hockey Hero“-Fanaufsteller

Pirmin Ostermeier, Assistent der Geschäftsleitung und Initiator der Aktion „BIG SAVE - Hockey Hero“; Claudia Karl-Fischer, Marketing-Leitung der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung; Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers sowie Kabarettist Alfons Doppelhammer aus Straubing. Foto: Straubing Tigers

Am Donnerstag, 17. Dezember, startet die DEL in die Saison 2020/21 und ab Mittwoch, 23. Dezember, greifen auch die Straubing Tigers in das Geschehen ein, wenn die Mannschaft um Kapitän Sandro Schönberger im ersten Derby der neuen Spielzeit im heimischen Eisstadion am Pulverturm auf den EHC Red Bull München trifft.