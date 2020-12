Eishockey Straubing Tigers vs. ERC Ingolstadt live auf „Niederbayern TV“!

Im Zuge der „inoffiziellen bayerischen Meisterschaft“, den insgesamt sieben Vorbereitungsspielen der Clubs aus Straubing, Augsburg, Ingolstadt und Nürnberg, kann „Niederbayern TV“ den Fans der Straubing Tigers ein ganz besonderes Schmankerl bieten.

Straubing. Das Testspiel der Straubing Tigers gegen den ERC Ingolstadt wird am Sonntag, den 6. Dezember, ab circa 14 Uhr live bei „“Niederbayern TV„ ausgestrahlt und ist somit kostenlos und für jeden frei empfangbar. Die Übertragung der Partie in HD-Qualität erfolgt mit zwei Kameras direkt aus dem heimischen Eisstadion am Pulverturm, am Kommentatoren-Platz wird Tobias Welck Platz nehmen.

„Es geht endlich wieder los mit Eishockey im Eisstadion am Pulverturm und ich finde es großartig, dass unsere Fans die Möglichkeit haben, alle Partien unserer Mannschaft live mitzuverfolgen. Uns war es ein großes Anliegen, den Empfang unseres einzigen Heimspiels in dieser Vorbereitungsphase frei und kostenlos möglich zu machen, was wir dank unserer lokalen Partners ,Niederbayern TV‘ in die Tat umsetzen können“, freut sich Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers.

Auch Johannes Zeindlmeier, Marketingleiter und Prokurist von „Niederbayern TV“ blickt voller Vorfreude auf die Partie am kommenden Sonntag: „Uns als ,Niederbayern TV“ ist es vor allem wichtig, dass endlich wieder Eishockey gespielt wird, schließlich sind wir mit den Straubing Tigers schon seit mehr als 25 Jahren sehr eng verbunden. Dass wir dann noch den Fans aus Straubing und Ingolstadt die Partie am kommenden Sonntag kostenlos und frei empfangbar präsentieren können, ist für uns eine super Sache.“