„Kinder müssen sich bewegen dürfen“ Sportjugend fordert Re-Start des Kindertrainings

„Kinder brauchen Bewegung“, mahnt die Sportjugend Regensburg. Foto: Staude

Was machen die Kinder in ihren Freizeit, wenn das Fußballtraining, Kinderturnen im Verein oder der gemeinsame Lauftreff nicht erlaubt ist? „Vereinssport mit Anleitung durch Übungsleiter ist wichtig für Kinder und Jugendliche“, so die BSJ in einer Online-Vorstandssitzung