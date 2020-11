Nachtrenn-Atmosphäre Alexander Tauscher fährt in der Lausitz auf Rang zwei

Alexander Tauscher (li.) freut sich über seinen Podiumsplatz. Foto: Gruppe c

Mit dem vorletzten Rennwochenende der ADAC GT4 Germany warteten auf Alexander Tauscher gleich mehrere Herausforderungen. Erstmalig auf dem Lausitzring am Start, fanden die Rennen bei strömenden Regen in der Dunkelheit statt. Am Ende jubelte er am Samstag über Platz zwei in der Junior-Wertung.